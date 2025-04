Il mondo è sconvolto dalla notizia della morte di Papa Francesco, giunta nel Lunedì in Albis dal Cardinale Kevin Farrell.

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino” ha annunciato.

Il Pontefice aveva 88 anni e soltanto poche settimane fa aveva affrontato seri problemi di salute e un lungo ricovero in ospedale.

Al secolo Jorge Mario Bergoglio, era nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires ed è stato il 266° Papa della Chiesa cattolica. Primo gesuita a diventare Papa e primo originario del continente americano.

Nel corso del suo Pontificato ha portato avanti importanti riforme, spesso lanciando messaggi a favore degli ultimi, degli emarginati. Ha riammesso ai sacramenti i divorziati risposati e chiesto maggiore attenzione nei confronti di unioni civili, coppie di fatto e omosessuali, oltre ai tanti appelli per il cambiamento climatico e alle procedure per contrastare gli abusi sessuali all’interno della Chiesa.

Dolore anche nella Diocesi di Teggiano-Policastro, retta dal Vescovo Antonio De Luca che la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente a pochi minuti dalla triste notizia giunta dalla Santa Sede.

“La notizia della morte del Santo Padre ci ha lasciato perplessi e ci ha rammaricato, perchè ieri, ancora una volta, ha voluto impartire la benedizione Urbi et Orbi a tutto il mondo – afferma Padre Antonio De Luca -. E, ancora una volta, ci ha consegnato l’obbligo di donare pace e perdono. Le parole pronunciate ieri da Papa Francesco sono una sorta di consegna che ci invita a lavorare per la pace e la giustizia. Lascia un segno nella storia non solo della Chiesa ma del mondo intero. Il punto in cui ha condotto il cammino della Chiesa è irreversibile. Accompagneremo con la preghiera queste ore che seguono la sua scomparsa e ci uniremo con una celebrazione diocesana di suffragio per Papa Francesco“.

Diversi i messaggi che giungono dalle Autorità sia religiose che civili.

“La morte di Papa Francesco ci addolora profondamente. Si è spenta la voce che in questi anni, con più forza, si è levata a difesa della pace, contro la barbarie della guerra; la voce che con più coerenza ha difeso le ragioni degli emarginati, dei malati, degli ultimi. Si è spenta la testimonianza più coerente a difesa dei valori umani universali e del dialogo fra i popoli. Il mondo intero oggi è più povero” dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Dolore giunge anche dall’Arcidiocesi di Salerno: “Appresa l’improvvisa e triste notizia della salita al Cielo di Papa Francesco, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi, il Vescovo Ausiliare, S.E. Monsignor Alfonso Raimo, e tutta la Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno, nella fede del Cristo Risorto, elevano a Dio preghiere di suffragio al grande Pastore che, in questi anni, ha guidato con lungimiranza la Chiesa sui sentieri della missione e del dialogo. Si invitano tutte le parrocchie e comunità a organizzare momenti di preghiera per Papa Francesco“.

Anche il Comune di Teggiano, paese in cui ha sede la Diocesi, esprime sofferenza per la notizia della scomparsa del Pontefice: “In questo giorno di profondo dolore la comunità di Teggiano con il suo sindaco Michele Di Candia, l’Amministrazione comunale e l’intera cittadinanza, si unisce commossa al cordoglio universale per la scomparsa di Papa Francesco, Pontefice umile e instancabile, voce coraggiosa di pace, giustizia e fraternità. La sua testimonianza ha attraversato ogni confine, raggiungendo con autenticità e semplicità milioni di persone. Papa Francesco ha saputo restituire centralità agli ultimi, seminare speranza anche nelle periferie del mondo, mostrando con gesti e parole la forza di una Chiesa capace di camminare tra le persone“.

“Il suo esempio resta scolpito nella storia e nelle coscienze – sottolinea Di Candia- e vogliamo esprimere gratitudine per il suo magistero e per l’umanità che ha saputo trasmettere anche nei momenti più difficili della storia recente, come durante la pandemia e in occasione dei grandi drammi umani e sociali del nostro tempo. Teggiano, terra di profonda fede, di tradizioni millenarie e di legame forte con la spiritualità, prega oggi per Papa Francesco, e tutta la comunità continuerà a custodirne il ricordo indelebile, nella preghiera e nel cuore“.