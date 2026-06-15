Nei giorni scorsi a Potenza, nella Caserma “Francesco De Rosa”, sede del Comando Militare Esercito Basilicata, si è celebrata la Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa, istituita per la prima volta nel 1963 e giunta alla sua 63^ edizione.

L’evento ha visto la partecipazione del Questore di Potenza Raffale Gargiulo, dei Comandanti Regionali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del personale civile e militare del Comando Militare Esercito Basilicata.

Dopo la lettura del messaggio inviato dal Ministro della Difesa e il saluto del Colonnello Paolo Franciosa, Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”, sono stati consegnati dei riconoscimenti ai funzionari e agli assistenti amministrativi che hanno prestato 30 anni di servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa. Alla presenza dei familiari, i dipendenti hanno ricevuto dal Prefetto della Provincia di Potenza Michele Campanaro, dal sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e dal Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, gli attestati di benemerenza con Medaglie d’Argento.

La Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa si è conclusa con la consegna di ulteriori riconoscimenti ai dipendenti civili che si sono particolarmente distinti nel servizio prestato.