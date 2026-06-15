In Basilicata è attivo il NEA 116117 (Numero Europeo Armonizzato) per le cure mediche non urgenti.

Attivo h24, 7 giorni su 7, gratuito e accessibile da rete fissa e mobile. Ovviamente è in una fase iniziale di attivazione con funzionalità limitate alla interconnessione con le Case di Comunità e, tramite contatto telefonico, con la Continuità Assistenziale quando le sedi sono operative.

In questa prima fase di esercizio il servizio 116117 assicura in via continuativa ricezione della chiamata e prima valutazione telefonica del bisogno assistenziale, triage telefonico h24, esclusione o identificazione di eventuali condizioni di emergenza-urgenza, con immediato inoltro al 118/112 quando necessario, informazione al cittadino sui riferimenti territoriali disponibili, indirizzamento prioritario, se appropriato, al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e alla Casa della Comunità competente, indirizzamento o trasferimento della chiamata alla Continuità Assistenziale territorialmente competente nei turni in cui è regolarmente attiva, registrazione e tracciabilità delle chiamate.

Per il momento la sua gestione è attestata presso la Centrale Operativa del 118.