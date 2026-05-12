Nella tarda serata di domenica gli agenti della Polizia di Stato di Potenza sono intervenuti in via Mazzini dopo la segnalazione di un incidente stradale.

Giunti sul posto, hanno accertato che un’auto aveva urtato due veicoli regolarmente parcheggiati. Il conducente ha mostrato sin da subito un atteggiamento ostile e poco collaborativo nei confronti dei poliziotti, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti previsti.

Accompagnato presso una struttura sanitaria per gli esami alcolemici e tossicologici, l’uomo ha mantenuto un comportamento aggressivo anche nei confronti del personale medico e degli operatori di Polizia, colpendoli con calci e schiaffi.

Dall’esito degli accertamenti è stato evidenziato un tasso alcolemico nel sangue pari a 3,4 grammi per litro.

Alla luce della condotta violenta e dei reati configurati l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto ai domiciliari in attesa delle determinazioni di competenza.

Le indagini sono ancora in corso e l’indagato è considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.