La Gelbison riparte dalle certezze. Questa mattina è arrivata la stretta di mano tra il Presidente Maurizio Puglisi e mister Massimo Agovino, che continuerà a guidare la prima squadra anche nella prossima stagione.

Una conferma nel segno della continuità e della progettualità dopo una stagione di ritorno straordinaria che ha visto la Gelbison riuscire in una rimonta da record. La squadra rossoblù è stata protagonista di una lunga serie di vittorie che ha permesso al club di conquistare l’accesso ai playoff, riportando entusiasmo e ambizione nell’ambiente.

Il Presidente Puglisi non ha mai nascosto l’obiettivo di riportare la Gelbison in Serie C. Per raggiungere traguardi importanti sarà fondamentale programmare con attenzione il futuro e la conferma di mister Agovino rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso.

Con il tecnico alla guida il lavoro è già a buon punto e la società è pronta a continuare il proprio cammino con determinazione, entusiasmo e grande voglia di crescere. La Gelbison guarda avanti, forte di una visione chiara e di una squadra tecnica che ha già dimostrato il proprio valore sul campo.