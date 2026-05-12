Lutto nella Scuola. Perde la vita Vincenzo Caruso, docente del “Pomponio Leto” di Teggiano
L’intera comunità scolastica del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del professor Vincenzo Caruso, venuto a mancare dopo una lunga malattia questa mattina presso l’ospedale di Polla all’età di 63 anni.
Il professore Caruso, da anni docente stimato di Lingua e Letteratura Inglese, è stato un punto di riferimento non solo per i suoi studenti, ma anche per i colleghi che ne hanno sempre apprezzato la professionalità, la dedizione e la gentilezza.
La Dirigente scolastica del “Pomponio Leto” Maria D’Alessio, a nome di tutto l’istituto, nell’esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia e agli affetti del professore, ne ha ricordato la passione per l’insegnamento e l’impegno costante nel trasmettere valori di rispetto e di umanità.
La perdita del professore Caruso lascia un vuoto profondo tra i tanti colleghi che hanno avuto la possibilità di collaborare con lui nei suoi tanti anni di attività al servizio della scuola e tra i tantissimi studenti che lo hanno avuto come suo docente. Lascia nel dolore la moglie e due figli.
I funerali avranno luogo domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 15.00 nella Chiesa Madre di Sant’Arsenio.