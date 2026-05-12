L’intera comunità scolastica del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del professor Vincenzo Caruso, venuto a mancare dopo una lunga malattia questa mattina presso l’ospedale di Polla all’età di 63 anni.

Il professore Caruso, da anni docente stimato di Lingua e Letteratura Inglese, è stato un punto di riferimento non solo per i suoi studenti, ma anche per i colleghi che ne hanno sempre apprezzato la professionalità, la dedizione e la gentilezza.

La Dirigente scolastica del “Pomponio Leto” Maria D’Alessio, a nome di tutto l’istituto, nell’esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia e agli affetti del professore, ne ha ricordato la passione per l’insegnamento e l’impegno costante nel trasmettere valori di rispetto e di umanità.

La perdita del professore Caruso lascia un vuoto profondo tra i tanti colleghi che hanno avuto la possibilità di collaborare con lui nei suoi tanti anni di attività al servizio della scuola e tra i tantissimi studenti che lo hanno avuto come suo docente. Lascia nel dolore la moglie e due figli.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 15.00 nella Chiesa Madre di Sant’Arsenio.