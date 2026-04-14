“Ringrazio Ministro delle Imprese e del Made in Italy per la risposta alla mia interrogazione con la quale avevo chiesto al Governo quali provvedimenti urgenti intendesse adottare per garantire il servizio postale universale nei comuni del Golfo di Policastro, con particolare riferimento alla possibilità di effettuare prelievi agli ATM Postamat in tutte le ore del giorno”. Così Attilio Pierro, deputato di Forza Italia.

“Nell’interrogazione ho evidenziato come, a seguito di numerosi eventi effrattivi, Poste abbia ridotto il servizio Postamat alle sole ore mattutine di apertura, rendendo difficili i prelievi per lavoratori, pensionati e utenti, costretti a lunghe file agli sportelli. Ancora più grave la situazione nei comuni più piccoli, dove l’apertura è a giorni alterni. A ciò si aggiunge la ridotta disponibilità di contante negli ATM, che si esaurisce rapidamente. Una situazione che sta generando diffuse proteste, in quanto di fatto si privano i cittadini di un servizio essenziale” spiega Pierro.

Nella replica ha sottolineato che il contratto di programma tra Poste e Ministero prevede il rafforzamento dei servizi ai cittadini, soprattutto nelle aree in digital divide. Tale contratto, in fase di rinnovo, stabilisce infatti l’incremento degli ATM nei comuni che ne fanno richiesta e il potenziamento delle misure di sicurezza per uffici, lavoratori e cittadini.

“Le esigenze di sicurezza non possono tradursi nella chiusura degli ATM. Nei piccoli centri cittadini e pensionati hanno affidato i propri risparmi a Poste confidando nella sua capillarità e questa fiducia non può essere disattesa. In molte aree interne il Postamat rappresenta l’unico accesso al contante: limitarlo nelle ore pomeridiane, serali e nei festivi incide concretamente sulla vita quotidiana, penalizzando i cittadini, le attività economiche e i servizi disponibili nei territori turistici. Serve quindi un equilibrio più avanzato tra sicurezza e accessibilità – ribadisce Pierro -. È fondamentale che il percorso indicato dal Ministero, basato su una rimodulazione progressiva delle misure grazie a innovazioni tecnologiche e monitoraggio del rischio, sia attuato in tempi certi. Bene il rafforzamento dei controlli e l’installazione di ATM più sicuri e sistemi di protezione, ma tali interventi devono essere prioritari nei comuni senza alternative e nelle aree turistiche. L’obiettivo deve essere chiaro: garantire sicurezza senza sacrificare il servizio. Continueremo a vigilare affinché gli impegni si traducano rapidamente in un pieno ripristino. La sicurezza è fondamentale, ma non può diventare un motivo per lasciare indietro i cittadini”.