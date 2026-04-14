L’Aula Magna del Liceo “Torquato Tasso” di Salerno ha ospitato la cerimonia conclusiva della XXIII Edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum, nell’ambito della settimana della cultura 2026.

Anche quest’anno la Banca Monte Pruno ha rinnovato il suo impegno al fianco dello storico Istituto scolastico salernitano, sostenendo l’iniziativa culturale dedicata ai giovani. L’evento finale è stato aperto dalla Dirigente Scolastica del Liceo “Torquato Tasso” Ida Lenza e ha visto i saluti del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico.

Successivamente si sono susseguiti gli interventi del Prof. Enrico Maria Ariemma, docente di Lingua e Letteratura Latina al Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM di Unisa e del Prof. Alfonso Tortora, docente di Storia Moderna al Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM.

Il Liceo Classico “Torquato Tasso”, forte della sua tradizione che lo lega all’antica Scuola Medica Salernitana, continua a essere un testimone dei valori e dei significati di quell’antica scuola. Il Certamen, rivolto agli studenti interni ed esterni dell’Istituto, continua a celebrare la tradizione agonistica nell’ambito delle lingue classiche, con l’obiettivo di promuovere una convivenza culturale, umana e scientifica, che rievoca proprio quelle tradizioni antiche.

Alla competizione hanno partecipato alunni con l’intento di celebrare la cultura in nome di un patrimonio comune di conoscenze, valori e identità da difendere, essenziali anche nel contesto contemporaneo. La XXIII Edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum si è svolta durante la settimana della cultura del “Tasso”, che si è tenuta dall’8 al 10 aprile. L’oggetto di questa edizione del Certamen è stata una traduzione dal latino di un passo di argomento scientifico tratto dall’opera di Seneca.

Questi i vincitori: tra i concorrenti esterni il primo premio ad Antonio Miranda (Liceo “T. Lucrezio Caro” Sarno), secondo premio a Giorgia Apicella (Liceo “Galdi” Cava de’ Tirreni), terzo premio a Giorgia Senatore (Liceo “Galdi” Cava de’ Tirreni); tra i concorrenti interni primo premio a Tobia De Simone (classe V E), secondo premio a Maria D’Addeo (classe V D), terzo premio a Ilaria Piccolo (classe V G).

Nel suo intervento iniziale il Direttore Generale Cono Federico ha ribadito la vicinanza della Monte Pruno al Liceo “Torquato Tasso”, sottolineando l’importanza della collaborazione che mette al centro la cultura e la crescita degli studenti e ha ringraziato la Dirigente Ida Lenza per l’importante azione culturale che dà valore ai ragazzi, investendo concretamente nel futuro della società, fortificando la conoscenza e mettendo basi sempre più solide nella comunità.