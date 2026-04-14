Tappa decisiva per gli atleti e le atlete di nuoto del team Metacentro di San Rufo, che domenica scorsa hanno disputato l’ottava e ultima giornata del 24° Campionato Regionale di Nuoto CSI.

In totale sono 10 le medaglie conquistate. Tre primi posti: Myriam Citera nei 100 metri Rana – Cadetti Femminile, Diego Pucciarelli nei 100 metri Rana – Cadetti Maschile e Matilde Di Zeo nei 100 metri Stile Libero – Juniores Femminile.

Quattro, invece, gli argenti: Diego Pucciarelli nei 100 metri Stile Libero – Cadetti Maschile, Valerio Pucciarelli nei 100 metri Stile Libero – Seniores Maschile, Matilde Di Zeo nei 50 metri Dorso – Juniores Femminile e Asia Ilriti nei 100 metri Farfalla – Ragazzi Femminile.

Infine, tre bronzi: staffetta 4×50 Mistaffetta Mista – Staffetta Mista Ragazzi, Benedetta Volpe nei 200 metri Misti – Juniores Femminile e Sara Amodeo nei 100 metri Farfalla – Juniores Femminile.

“Dopo questa competizione ci attendono le gare nazionali di Lignano Sabbiadoro, dal 3 al 7 giugno – specifica il coach di nuoto Metacentro Agostino Marmo -. Per questo ogni membro della nostra squadra che verrà ammesso alle Nazionali continuerà ad allenarsi senza sosta per poter competere con centinaia di nuotatori di tutta Italia e portare in alto il nome del team Metacentro di San Rufo”.