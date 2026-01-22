La Giunta comunale di Polla ha approvato all’unanimità una delibera con cui l’aula della Scuola Primaria “San Pietro” viene ufficialmente intitolata al “Sorriso di Samuele”, in ricordo di Samuele Marcelli, piccolo alunno pollese recentemente scomparso.

La comunità di Polla e l’intero territorio del Vallo di Diano sono stati profondamente colpiti dalla prematura scomparsa del piccolo Samuele che ha rappresentato un esempio di forza, dolcezza e attaccamento alla vita suscitando un sentimento diffuso di affetto, partecipazione e solidarietà da parte della cittadinanza.

La scelta si inserisce in un percorso di memoria e solidarietà già avviato lo scorso dicembre: l’Amministrazione con un’altra delibera ha sostenuto l’iniziativa solidale “Il sorriso di Samuele – Il Guscio dei Bimbi”, promossa dalla Fondazione Gaslininsieme ETS e dalla famiglia del bimbo di 9 anni scomparso prematuramente a causa di una patologia rara.

“La scuola rappresenta il primo e più significativo presidio educativo della comunità, luogo deputato non solo alla trasmissione del sapere, ma anche alla formazione integrale della persona, alla crescita civile e alla costituzione di una coscienza sociale fondata sui valori della dignità umana, dell’inclusione e della solidarietà – si legge nella delibera – gli spazi scolastici assumono, pertanto, un valore simbolico rilevante, in quanto luoghi nei quali la memoria e l’esempio possono tradursi in strumenti educativi vivi e permanenti; la testimonianza di vita di Samuele, caratterizzata da forza, dolcezza e straordinario attaccamento alla vita ha rappresentato per l’intera comunità un esempio di valori umani autentici, capaci di rafforzare il senso di coesione sociale, di vicinanza reciproca e di responsabilità collettiva”.

L’Amministrazione Comunale ha riconosciuto, dunque, il valore umano e simbolico della testimonianza di vita di Samuele nonché il forte legame affettivo instauratosi tra lo stesso, la comunità scolastica e l’intera cittadinanza.