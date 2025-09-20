È partita la raccolta firme organizzata dal VOPI per scongiurare la delocalizzazione dell’automedica del 118 da Pontecagnano.

Questa mattina il presidente dell’associazione Vincenzo Savarese e gli altri volontari sono in Piazza Sabbato a Pontecagnano con lo stand del VOPI che ha messo a disposizione dei cittadini oltre 50 punti in città e nei comuni dei Picentini per sottoscrivere la petizione e raccogliere le firme.

“Vieni anche tu a firmare, fai la tua parte per la salute della tua città” fanno sapere dal VOPI.

Nei giorni scorsi Savarese ha inviato una lettera al sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, alle Autorità e alle forze politiche del territorio chiedendo che prendano contatti con i massimi esponenti regionali per scongiurare il trasferimento dei medici del 118 a Battipaglia.

Il primo cittadino ha fatto sapere che con l’assessore alla Sanità Roberta D’Amico hanno accolto l’invito del VOPI e chiesto un tavolo tecnico all’ASL per affrontare un problema che riguarda non solo Pontecagnano Faiano ma l’intero distretto.

“Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a scongiurare disagi per tante persone” afferma Lanzara.