Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte del personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum all’interno delle Riserve Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita Marzano.

L’ennesimo intervento svolto in collaborazione con il personale del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS ha interessato una sponda del fiume Sele ricadente nel comune di Eboli. Qui i militari sono riusciti ad individuare il responsabile di un vasto sbancamento di circa 2000 metri quadri che aveva completamente distrutto la vegetazione spondale e ripariale del fiume per una lunghezza di oltre cento metri.

E’ risultato che l’imprenditore aveva realizzato lo sbancamento senza alcuna autorizzazione in un’area vincolata, con conseguente distruzione della tipica macchia mediterranea. L’intervento, tra l’altro, ha comportato un’alterazione permanente dell’originario stato dei luoghi.

Alla luce di quanto accertato, i Carabinieri e il personale tecnico del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos, considerato che l’intervento non autorizzato era stato posto in essere all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale nonché nell’area della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano senza alcuna preventiva autorizzazione, hanno proceduto al sequestro dell’intera superficie e alla denuncia dell’imprenditore per violazioni alla normativa ambientale ed edilizia oltre che per danneggiamento e distruzione bellezze naturali.