Pontecagnano: perde il controllo dell’auto e si ribalta. Trasportato in ospedale in codice rosso
Perde il controllo dell’auto e si ribalta. È accaduto questa mattina a Pontecagnano in via Mar Mediterraneo.
Un 35enne marocchino alla guida di un’Audi A3, per cause da accertare, si è ribaltato con il veicolo lungo la strada.
A causa delle gravi ferite riportate nell’impatto i sanitari del VOPI, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.
Rilievi del caso affidati alle Forze dell’Ordine intervenute per ricostruire la dinamica.