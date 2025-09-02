Un delicato intervento salvavita è stato effettuato su un neonato con una rara malformazione congenita, grazie all’impegno congiunto delle équipe dell’Azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza.

Nato nell’ospedale di Matera e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, con il coordinamento dell’équipe di Neonatologia diretta dalla dottoressa Simona Pesce, il bambino è stato preso in cura dal team multidisciplinare composto dagli specialisti delle unità operative di Neonatologia e TIN, Otorinolaringoiatria e Anestesia neonatologica e pediatrica.

Dopo la nascita, al piccolo paziente era stato riscontrato un quadro di atresia coanale bilaterale, una malformazione rara e incompatibile con la vita se non trattata tempestivamente. Nell’Azienda ospedaliera regionale, l’équipe di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Aurelio d’Ecclesia, ha confermato la diagnosi mediante valutazione endoscopica e TC del massiccio facciale.

Dopo un’attenta valutazione collegiale, il neonato, di quattro giorni di vita, è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica endoscopica dell’atresia bilaterale delle coane nasali, eseguito dal dottor d’Ecclesia con la collaborazione della dottoressa Ludovica Ponzo, dirigente medico in servizio nella medesima unità di Otorinolaringoiatria di Potenza.

Fondamentale è stato anche il contributo della dottoressa Caruso, quale anestesista neonatologica e pediatrica, e di tutti i neonatologi che hanno gestito il delicato percorso peri, intra e post operatorio sotto la guida della dottoressa Pesce, con il contributo della dottoressa Di Natale, della dottoressa Rotta e del dottor Toro. Il bimbo è ora in buone condizioni, estubato e in grado di respirare autonomamente.

“Questo risultato è rappresentativo della visione strategica di questa direzione, che negli ultimi anni ha perseguito l’eccellenza mediante innovazione tecnologica, altissima professionalità e sinergia multidisciplinare – ha affermato il direttore generale del “San Carlo” Giuseppe Spera -. Un ringraziamento va a tutte le équipe coinvolte, che con competenza e dedizione hanno reso possibile salvare la vita di questo bambino. Il nostro ospedale si afferma sempre più quale punto di riferimento anche per la gestione delle emergenze neonatali più complesse”.

“L’atresia coanale bilaterale – ha spiegato il direttore dell’Otorinolaringoiatria Aurelio d’Ecclesia – è una condizione rara e gravissima che richiede un intervento tempestivo. Grazie all’esperienza maturata e alla stretta collaborazione con neonatologi e anestesisti siamo riusciti a garantire al piccolo paziente un percorso sicuro e un risultato positivo. Ringrazio la direzione strategica, il cui sostegno è stimolo essenziale per la crescita e il miglioramento continuo”.

“La diagnosi precoce e il rapido trasferimento hanno permesso di intervenire in tempi utili alla risoluzione della delicata problematica – ha affermato la dottoressa Pesce -. Questo caso dimostra quanto siano fondamentali il lavoro di squadra e la capacità di garantire continuità assistenziale, dalla nascita al trattamento specialistico”.