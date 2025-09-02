La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sul contributo a fondo perduto voluto dalla Regione Campania per le imprese con sede sul territorio regionale che abbiamo effettuato assunzioni a decorrere dal primo ottobre 2024 e fino a dicembre 2025.

In particolare per l’assunzione a tempo indeterminato full–time è previsto un bonus di 15.000 euro per ogni singolo lavoratore, per l’assunzione a tempo determinato full-time con una durata minima del contratto pari almeno a 12 mesi (proroghe escluse) si prevede un incentivo di 6.000 euro per ogni singolo lavoratore e per l’apprendistato professionalizzante con durata minima del contratto pari almeno a 12 mesi il bonus è di 6.000 euro per ogni singolo lavoratore.

Sarà riconosciuto anche un incentivo aggiuntivo fino a 1.000 euro per l’assunzione di donne e persone con disabilità e fino a 2.000 euro per l’assunzione di persone che hanno partecipato a percorsi di formazione, inclusi tirocini extra curriculari e di inclusione sociale, finanziati dal Programma GOL.

“Anche per questa importante misura vogliamo supportare gli imprenditori del nostro territorio – spiega la presidente Aquino -. Offriamo analisi e raccolta documentale, presentazione della richiesta di contributo, monitoraggio della richiesta e rendicontazione del contributo”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.