Ancora un’aggressione ai danni di un autista di autobus della SITA Sud. E’ accaduto mentre il malcapitato cercava di difendere una passeggera molestata da un uomo che viaggiava senza biglietto.

L’episodio di violenza si è registrato ieri sulla corsa delle ore 15.40 alla fermata di Piazza Sabato a Pontecagnano. L’aggressore, un nordafricano, ha iniziato a minacciare una giovane e per questo motivo l’autista è intervenuto per proteggerla, ma è stato aggredito fisicamente.

In attesa che arrivassero sul posto le Forze dell’Ordine l’aggressore è fuggito e l’autista, per evitare la denuncia per interruzione di pubblico servizio, ha proseguito la corsa.

I sindacati FILT CGIL e FIT CISL denunciano che non è più tollerabile che i lavoratori del trasporto pubblico siano esposti a minacce, insulti e aggressioni fisiche: “La sicurezza non può essere un optional. Lo sciopero del settore, pur essendo un gesto estremo, potrebbe diventare inevitabile se non verranno adottate misure concrete da aziende e Regione Campania, che devono assumersi le proprie responsabilità”.

Per i sindacati sono necessari l’installazione di cabine blindate e sistemi di videosorveglianza, la presenza di personale di supporto aziendale a bordo, la comunicazione periodica da parte delle aziende di un report dettagliato delle zone più colpite da episodi di violenza.

“Il Tavolo prefettizio, già aperto, resta il punto di riferimento essenziale per affrontare questa emergenza. A breve riprenderemo il confronto con tutte le parti interessate: il Prefetto si è reso immediatamente disponibile e siamo convinti che solo attraverso un lavoro condiviso e coordinato si possano individuare soluzioni strutturali e durature” concludono.