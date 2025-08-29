La comunità di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, si unisce in un appello di solidarietà per aiutare una piccola cittadina.

Si tratta di Agnes: la bambina sta combattendo con la leucemia mieloide, un tumore del sangue che colpisce le cellule mieloidi del midollo osseo.

Purtroppo, la sua famiglia non riesce più a sostenere le spese quotidiane non avendo accesso neanche agli aiuti statali.

L’appello, dunque, è rivolto a tutti coloro che anche con un piccolo contributo possono aiutare a cambiare il destino di Agnes, regalandole un sorriso e garantendole le cure di cui ha bisogno. Per poter donare si può effettuare un bonifico all’iban IT97F3608105138224391124401 intestato a Konama Esther oppure ricaricando la carta Postepay 5333 1711 9552 2699.

“Si tratta di un piccolo aiuto per una vita!” ha affermato il primo cittadino.