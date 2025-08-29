Affetta da leucemia, la famiglia non ha più soldi per le cure. Ottati avvia una raccolta fondi per la piccola Agnes
La comunità di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, si unisce in un appello di solidarietà per aiutare una piccola cittadina.
Si tratta di Agnes: la bambina sta combattendo con la leucemia mieloide, un tumore del sangue che colpisce le cellule mieloidi del midollo osseo.
Purtroppo, la sua famiglia non riesce più a sostenere le spese quotidiane non avendo accesso neanche agli aiuti statali.
L’appello, dunque, è rivolto a tutti coloro che anche con un piccolo contributo possono aiutare a cambiare il destino di Agnes, regalandole un sorriso e garantendole le cure di cui ha bisogno. Per poter donare si può effettuare un bonifico all’iban IT97F3608105138224391124401 intestato a Konama Esther oppure ricaricando la carta Postepay 5333 1711 9552 2699.
“Si tratta di un piccolo aiuto per una vita!” ha affermato il primo cittadino.