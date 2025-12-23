Il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona” di Salerno Ciro Verdoliva ha rassegnato le sue dimissioni.

Il manager ha ufficializzato la fine della sua esperienza lavorativa con una missiva indirizzata ai dirigenti del nosocomio, annunciando la nomina a Direttore generale dell’Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità.

Il suo ruolo nell’Azienda Ospedaliera “Ruggi” è durato soltanto alcuni mesi durante i quali ha dimostrato il grande senso di responsabilità con il quale ha affrontato il suo impegno.

Nella lettera inviata ai vertici aziendali Verdoliva ha ringraziato la struttura e il personale.