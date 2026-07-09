Pontecagnano: non dava notizie di sè da due giorni. I Vigili del Fuoco lo trovano in casa colpito da un ictus
Da due giorni un anziano a Pontecagnano non dava notizie di sè. Questa mattina i Vigili del Fuoco sono entrati nella sua abitazione di via Italia e l’hanno trovato sofferente.
Intervenuti i soccorsi del 118, hanno constatato che l’anziano era stato colpito da ictus.
L’ambulanza della VO.P.I. di Pontecagnano Faiano ha prestato le prime cure al ferito e l’ha trasportato al “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti necessari.