La Giunta regionale della Campania, riunita questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti nei settori sanità, politiche sociali, formazione professionale e tutela del territorio.

Tra i principali provvedimenti adottati in ambito sanitario:

approvazione schema di Accordo integrativo tra Regione, Federfarma e Assofarm per l’attuazione delle Farmacie dei Servizi , presidi sanitari territoriali di prossimità, con l’obiettivo di avvicinare le cure ai cittadini e ridurre il carico sugli ospedali . L’intesa disciplina modalità di adesione, erogazione, rendicontazione e remunerazione delle prestazioni che saranno assicurate dalle farmacie convenzionate, a partire dal 1° settembre 2026, tra cui prevenzione vaccinale, screening per l’epatite C, supporto agli screening oncologici-mammografico, cervicale e colon-retto e prestazioni di telecardiologia;

, presidi sanitari territoriali di prossimità, con l’obiettivo di . L’intesa disciplina modalità di adesione, erogazione, rendicontazione e remunerazione delle prestazioni che saranno assicurate dalle farmacie convenzionate, a partire dal 1° settembre 2026, tra cui prevenzione vaccinale, screening per l’epatite C, supporto agli screening oncologici-mammografico, cervicale e colon-retto e prestazioni di telecardiologia; approvazione Accordo integrativo regionale per garantire fino al 31 dicembre la prosecuzione temporanea delle attività di controllo nell’ambito della distribuzione per conto (DPC) dei farmaci destinati a patologie gravi o specialistiche , in attesa del completamento del nuovo sistema regionale centralizzato. Contestualmente, alla Direzione Generale Tutela della Salute è stato affidato il compito di sviluppare, con il supporto di So.Re.Sa., un modello più efficiente e sostenibile;

, in attesa del completamento del nuovo sistema regionale centralizzato. Contestualmente, alla Direzione Generale Tutela della Salute è stato affidato il compito di sviluppare, con il supporto di So.Re.Sa., un modello più efficiente e sostenibile; via libera anche al nuovo sistema di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali , che introduce criteri omogenei e misurabili basati sul raggiungimento di specifici obiettivi di performance, qualità dei servizi e appropriatezza organizzativa. Le procedure di valutazione sono state avviate attraverso una Commissione di esperti che sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in prossimità del compimento del ventiquattresimo mese dalla nomina dei Direttori Generali;

, che introduce criteri omogenei e misurabili basati sul raggiungimento di specifici obiettivi di performance, qualità dei servizi e appropriatezza organizzativa. Le procedure di valutazione sono state avviate attraverso una Commissione di esperti che sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in prossimità del compimento del ventiquattresimo mese dalla nomina dei Direttori Generali; la Giunta ha, poi, aggiornato il Documento tecnico regionale relativo ai Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA), adeguandolo ai nuovi modelli organizzativi della sanità territoriale (Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali), all’evoluzione del quadro normativo e alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Nel settore delle politiche sociali, sono stati programmati circa 2 milioni di euro del Fondo per l’implementazione dei Progetti di Vita. Le risorse saranno destinate agli Ambiti territoriali delle province di Caserta e Salerno per sostenere interventi personalizzati rivolti alle persone con disabilità, costruiti a partire dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle preferenze individuali, favorendo autonomia, inclusione e piena partecipazione alla vita della comunità.

Per quanto riguarda la formazione professionale, sono stati programmati 24 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021-2027 per il potenziamento del sistema duale mediante i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con l’obiettivo di prevenire e abbattere la dispersione scolastica, ampliare le opportunità formative rivolte ai giovani, migliorarne le competenze professionali e favorire un più rapido accesso al mercato del lavoro.

Nell’ambito della tutela del territorio, è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il triennio 2026-2028. Il Piano definisce il modello organizzativo regionale, individua le aree e i periodi a maggiore rischio, stabilisce obblighi e misure preventive e programma risorse complessive per oltre 93 milioni di euro nel triennio.