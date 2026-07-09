I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 10, sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi della diramazione Napoli, a causa dell’incendio di un furgone che trasportava mangimi per animali.

​Le fiamme, propagatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto il mezzo rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area interessata.

​L’evento ha causato temporanei disagi alla circolazione stradale, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo grazie alla rapidità delle operazioni di ripristino.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati.