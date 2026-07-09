Salerno: furgone carico di mangimi per animali prende fuoco in A2. In azione i Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 10, sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi della diramazione Napoli, a causa dell’incendio di un furgone che trasportava mangimi per animali.
Le fiamme, propagatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto il mezzo rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area interessata.
L’evento ha causato temporanei disagi alla circolazione stradale, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo grazie alla rapidità delle operazioni di ripristino.
Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati.