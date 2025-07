Una donna e tre uomini sono stati arrestati a Pontecagnano per il reato di rissa.

In un locale di via Torino un uomo avrebbe iniziato a molestare una donna che ha chiamato in aiuto suo figlio.

Arrivato lì insieme ad un altro è iniziata la colluttazione anche con l’utilizzo di un bastone.

La zuffa ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che passavano in quella zona per i consueti controlli del territorio.

I quattro sono stati identificati e arrestati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Donato Recchia.

Sulle motivazioni della rissa sono in corso gli accertamenti.