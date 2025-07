Ha sostenuto la prova orale dell’Esame di Stato dal letto di ospedale.

Protagonista è Carmine Pio Rosciano, studente del “Pomponio Leto” di Teggiano coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale che gli è costato il ricovero in ospedale. Questa mattina il Reparto di Chirurgia del “Curto” di Polla si è trasformato quindi in un’aula scolastica, grazie anche alla collaborazione del personale medico e sanitario.

Il giovane è stato esaminato dalla Commissione e ha svolto la prova con successo nonostante il braccio ingessato e i dolori generali.

“Voglio ringraziare soprattutto il nostro Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra per la premura, la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel mettere il candidato nella condizione migliore per sostenere l’esame – ha riferito la presidente della Commissione esaminatrice, la Dirigente scolastica Barbara Figliolia -. Proprio grazie al lavoro straordinario svolto dall’Ufficio Scolastico Regionale, il candidato è stato messo nelle condizioni migliori possibili per sostenere le prove orali nel corso delle quali, ringraziando tutti, si è dichiarato soddisfatto e ha ringraziato l’intera Commissione. Ovviamente abbiamo fatto tutti noi gli auguri al candidato per una pronta e completa guarigione”.