Dopo quattro anni di battaglia giudiziaria è stato assolto il giovane di Sala Consilina che una sera di giugno del 2021 rimase coinvolto in un incidente stradale davanti al Terminal Bus.

In quella circostanza si verificò un violento scontro tra la sua Volkswagen Golf e un autobus lungo la Statale 19. Nell’impatto il ragazzo rimase gravemente ferito e fu ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni a causa delle serie ferite riportate.

Poi ha preso il via il lungo procedimento nelle aule del Tribunale di Lagonegro, che si è concluso solo adesso con non poche difficoltà. Il giovane, assistito dall’avvocato Massimo Puglia, si è visto riconoscere dal giudice le proprie ragioni sia in sede civile, con un risarcimento di oltre 40.000 euro, sia in sede penale. E’ stata infatti riconosciuta la responsabilità dell’autista del pullman, un uomo di nazionalità rumena.

Si conclude, così, nel migliore dei modi una lunga vicenda giudiziaria per l’automobilista valdianese che ha deciso di affidarsi all’avvocato Puglia, oggi soddisfatto per il risultato ottenuto in aula.

“Posso dire con orgoglio di aver raggiunto un risultato importante, nonostante grosse avversità da parte delle autorità intervenute sul posto – afferma il legale -. La verità è venuta fuori anche grazie a consulenze tecniche e mediche che hanno fatto in modo che l’estraneità del conducente della Golf emergesse in modo inequivocabile. Sono soddisfatto di aver raggiunto un risultato impensabile all’inizio, con un riconoscimento in pieno delle ragioni del mio cliente in sede civile grazie ad un importante risarcimento e soprattutto in sede penale con assoluzione con formula piena, oltre che in sede amministrativa con l’annullamento della sanzione della sospensione cautelare della patente e l’annullamento di tutte le sanzioni comminate dai militi intervenuti sul posto“.

