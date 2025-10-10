Si è tenuta questa mattina a Teggiano la presentazione del libro di Carmelo Bufano dal titolo “La mia proposta di legge per la istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.

Hanno partecipato alla discussione Francesco de Laurentiis, primario di Ostetricia e Ginecologia del “Curto” di Polla e Giovanni Votta, Responsabile Comunicazione dello Sporting Sala Consilina, realtà sportiva che porta il Vallo di Diano oltre i confini territoriali, e Vincenzo Rubino, presidente del comitato “Progetto Comune unico Città Vallo”.

Ospite dell’incontro, tra gli altri, Michele Cammarano, Presidente della Commissione Aree Interne della Regione Campania che ha offerto stimoli alla discussione, intrecciando proposte e analisi con i relatori e l’autore del libro e Federica Mignoli consigliere comunale di Polla.

Carmelo Bufano è stato il primo firmatario e sostenitore di Città Vallo, ovvero un’unica istituzione che andrebbe a riunire i numerosi piccoli Comuni che oggi compongono il territorio.

La coordinazione dell’evento è toccata alla dottoressa commercialista Antonella Pepe.