Ha creato non poco sconcerto da parte dei genitori il ritrovamento di insetti nelle merendine consegnate ai bimbi dalla mensa scolastica a Pontecagnano Faiano.

Alcuni alunni hanno portato a casa le merendine ancora sigillate, da lì è partito un tam-tam nelle chat delle mamme e sui social facendo scattare l’indignazione per l’amara sorpresa.

“Ieri i bambini delle scuole di Pontecagnano hanno mangiato questa porcheria: muffin pieni di insetti – ha denunciato un genitore con un duro attacco sui social, allegando le foto delle merendine -. Senza voler sindacare circa le responsabilità dell’azienda produttrice o di chi è deputato al controllo dei prodotti somministrati nelle mense scolastiche, credo sarebbe stato opportuno che il Sindaco e l’assessore al ramo avvertissero con solerzia i genitori al fine di evitare che questi prodotti venissero consumati anche a casa. È vergognoso che, nonostante fossero a conoscenza del problema, non abbiano dato risalto alla questione per tutelare la salute pubblica! Sono così bravi ad usare i social per qualsiasi forma di comunicazione ma, guarda caso, in quest’occasione non è stato fatto. Anche in questo caso ha prevalso l’arroganza e l’approssimazione. Inoltre, mi chiedo: è stato denunciato il tutto all’Autorità Giudiziaria? O si è pensato soltanto a non ritirare i prodotti dall’azienda produttrice?”

Immediatamente sul caso è intervenuta la responsabile della Pubblica amministrazione Gerarda Sica che ha affermato che è stata inoltrata una nota agli istituti scolastici coinvolti per avvertire tutti i genitori e assicurando che sulla vicenda sarà fatta chiarezza: “Intanto questa mattina non abbiamo ritirato i prodotti da forno forniti dallo stesso panificio che ha prodotto i dolcetti. Il servizio di mensa scolastica è un vanto per il nostro comune e non possiamo ammettere che accadano cose del genere“ ha sottolineato.