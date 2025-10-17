Il Comune di Caggiano, insieme alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Parrocchia del Santissimo Salvatore, invita la cittadinanza a partecipare alla Santa Messa in suffragio dei militari Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, tragicamente morti nell’adempimento del loro dovere in seguito all’esplosione avvenuta durante un intervento a Castel d’Azzano, nel veronese.

La Messa sarà celebrata martedì 21 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa del Santissimo Salvatore a Caggiano.

“Un momento di raccoglimento, preghiera e vicinanza per onorare il loro sacrificio e rinnovare il sentimento di riconoscenza verso tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri che, ogni giorno, servono il Paese con coraggio e dedizione” dichiara il sindaco Modesto Lamattina.