Il Comune di Salerno ha organizzato un’esercitazione congiunta con la Prefettura di Salerno, la Direzione Generale Protezione Civile Regione Campania, la Questura di Salerno, il Comando Vigili del Fuoco di Salerno, il S.U.E.M. 118 e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, inserita nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

L’esercitazione “Exe – Salerno Non Trema 2025” nasce con l’intento di simulare un evento sismico di media intensità in ambito urbano, ponendo particolare attenzione alla gestione delle criticità operative. In particolare, nella giornata di ieri si sono tenuti degli incontri formativi con gli studenti di alcuni istituti scolastici cittadini, relativi al tema della sicurezza domestica in caso di sisma. Nel pomeriggio invece si è poi tenuto un seminario riguardante le funzioni e l’organizzazione del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede della Protezione Civile di Salerno.

Questa mattina presso lo Stadio “Donato Vestuti” in piazza Casalbore vi è stata la giornata conclusiva dell’evento con stand espositivi, dimostrazioni da parte degli Enti intervenuti e una simulazione congiunta tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e 118 riguardante il soccorso e l’evacuazione di pericolanti coinvolti in crolli a causa del sisma di un edificio che affaccia sulla piazza.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha partecipato alla simulazione un funzionario di guardia, con un funzionario del COC (Centro Operativo Comunale), la squadra TAS II Livello (Topologia Applicata al Soccorso), il personale USAR (Urban Search and Rescue), SAPR (Piloti di droni), il nucleo SAF (Soccorritori Speleo Alpino Fluviale) e un’autoscala. Congiuntamente agli altri enti presenti, i caschi rossi hanno dapprima simulato un crollo parziale di una palazzina e la ricerca e il recupero di persone sotto le macerie, dopodiché il salvataggio di un malcapitato dal tetto del palazzo con l’ausilio dell’autoscala su cui è stata posta una barella (Toboga) che è stata consegnata al personale sanitario a terra.

L’Associazione Vigili del Fuoco ha presenziato agli stand illustrando ai ragazzi l’attività dell’Associazione e contribuendo allo sviluppo della manifestazione.