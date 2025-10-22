Il coordinamento di Salerno di ANPANA OFFICIAL ODV ha organizzato un corso interno per Aspirante Guardia Ecozoofila.

Un percorso formativo pensato per chi vuole mettersi in gioco e diventare parte attiva nella tutela del territorio e dei suoi abitanti più fragili. Il corso è rivolto a persone dai 18 ai 60 anni di età e si svolgerà a novembre con 10 lezioni serali tra teoria e pratica.

Saranno presenti esperti del settore e personale qualificato pronti a spiegare tutto ciò che c’è da sapere sul ruolo delle guardie ecozoofile e sulle attività da svolgere ogni giorno.

Le lezioni si terranno nella sede provinciale in via 18 Giugno a Pontecagnano Faiano.

Gli interessati possono inviare una mail a anpana.salerno@libero.it oppure chiamare lo 089-382844.