Pontecagnano: al via il corso per aspirante Guardia Ecozoofila di ANPANA SALERNO OFFICIAL ODV
Il coordinamento di Salerno di ANPANA OFFICIAL ODV ha organizzato un corso interno per Aspirante Guardia Ecozoofila.
Un percorso formativo pensato per chi vuole mettersi in gioco e diventare parte attiva nella tutela del territorio e dei suoi abitanti più fragili. Il corso è rivolto a persone dai 18 ai 60 anni di età e si svolgerà a novembre con 10 lezioni serali tra teoria e pratica.
Saranno presenti esperti del settore e personale qualificato pronti a spiegare tutto ciò che c’è da sapere sul ruolo delle guardie ecozoofile e sulle attività da svolgere ogni giorno.
Le lezioni si terranno nella sede provinciale in via 18 Giugno a Pontecagnano Faiano.
Gli interessati possono inviare una mail a anpana.salerno@libero.it oppure chiamare lo 089-382844.