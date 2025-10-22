Sono aperte le iscrizioni per il corso arbitri 2025/2026 della sezione AIA “Parrella” di Sala Consilina.

Gli interessati, con un’età tra i 14 e i 40 anni, potranno iscriversi per diventare arbitro federale FIGC. Il corso gratuito si svolgerà al Palazingaro di Sala Consilina a partire dalle prossime settimane.

I tesserati potranno godere dell’entrata libera negli stadi d’Italia e avere un rimborso spese per ogni gara arbitrata. Saranno possibili, inoltre, ore di formazione PCTO e crediti scolastici. A fine corso si dovrà sostenere un esame.

La sezione AIA di Sala Consilina, inoltre, da anni sostiene anche iniziative mirate a rafforzare il rapporto tra gli associati con partecipazioni a tornei ed eventi e con momenti extra campo.

Gli interessati possono scrivere all’email salaconsilina@aia-figc.it o contattare le pagine social aia_sala_consilina (Instagram) o Sezione AIA di Sala Consilina “Antonio Parrella” (Facebook). In alternativa è possibile scannerizzare il codice QR in locandina.