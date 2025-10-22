Il 29 ottobre l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro e il Comune di Lagonegro organizzano un convegno formativo per Responsabili finanziari e Revisori degli Enti Locali.

Appuntamento in programma nella Biblioteca comunale di Lagonegro dalle 14.30 alle 19.30.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella, di Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, e di Ciro Di Lascio, presidente Ancrel Salerno.

I lavori saranno introdotti da Francesco Coccaro, dottore commercialista dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro e presidente della Commissione Revisione Enti Locali. Modera Eugenio Russo, dottore commercialista dell’Ordine di Nola e docente a contratto all’UNISA oltre che vicepresidente di Ancrel Nazionale.

A relazionare sulle interessanti tematiche al centro del convegno ci saranno Fabio Migliardi, dottore commercialista e Revisore legale, Ulderico Izzo, Dirigente pubblico e Revisore degli Enti Locali e delle società partecipate, Jacopo Cavallini, professore associato all’Università di Pisa – Dipartimento di Economia e management, Oreste Agosto, avvocato amministrativista, Nicola Tonveronachi, dottore commercialista, revisore legale, consulente e formatore per gli Enti Locali e le società a partecipazione pubblica, Francesco Crispi, dottore di ricerca all’UNISA in Economia e Direzione di aziende pubbliche, Cristian De Feo, dottore commercialista dell’Ordine di Salerno

I relatori discuteranno di utilizzo, struttura, chek-list controlli preliminari e note integrative, debiti fuori bilancio, divieto di soccorso finanziario negli organismi partecipati, riforma ACCRUAL della contabilità pubblica, performance e trasparenza, ruolo e adempimenti dell’OIV.

Per iscriversi CLICCARE QUI