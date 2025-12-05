Ponte dell’Immacolata. Previsti 31,4 milioni di spostamenti di veicoli sulla rete Anas fino all’8 dicembre
Nel Ponte dell’Immacolata sulla rete Anas sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti e gite ai mercatini di Natale.
Per questo lungo weekend è atteso traffico in costante aumento oggi pomeriggio e domani mattina per gli spostamenti da e verso i grandi centri urbani e lunedì pomeriggio per i rientri verso le grandi città. Gli itinerari interessati, nelle giornate di oggi e domani, sono in direzione Sud verso le località di provincia, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani.
L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari Anas: l’A2 del Mediterraneo, le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la Statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la Statale 148 Pontina nel Lazio, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al Nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.
Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.