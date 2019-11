Tentativo di furto, ieri pomeriggio, in un’abitazione a Polla.

Ad agire, questa volta, sono stati in cinque ed hanno preso di mira una casa in zona San Pietro, vicino alle scuole elementari. In quattro sono entrati dal portone principale dopo averlo forzato e hanno preso di mira la cassaforte riuscendo ad aprirla con un flex.

Ad interrompere l’azione furtiva è stato proprio il proprietario di casa. I ladri, sentendo i rumori dell’auto appena giunta nel cortile, si sono dati alla fuga a bordo di un’Audi A4 di colore scuro aiutati dal quinto complice.

Il proprietario di casa li ha visti uscire dal portone e scappare ed ha immediatamente allertato i Carabinieri che indagano sull’accaduto.

– redazione –