Si è concluso con successo il convegno “Gestire le Emergenze a Scuola e nella Vita Quotidiana: cause, prevenzione e primo soccorso”, svoltosi ieri presso l’aula magna “Rocco Giuliano” di Polla.

E’ stata un’importante occasione di confronto e apprendimento che ha visto la partecipazione di esperti del settore, insegnanti, genitori e semplici cittadini interessati a sviluppare competenze fondamentali per affrontare situazioni critiche. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per sensibilizzare la comunità sull’importanza di essere preparati ad affrontare eventi inattesi, sia nel contesto scolastico che nella vita di tutti i giorni.

Attraverso una serie di interventi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire le cause più comuni delle emergenze, acquisire strumenti efficaci per la prevenzione e apprendere le tecniche di primo soccorso di base che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

La prima parte del convegno è stata dedicata ai saluti istituzionali, con l’intervento del sindaco di Polla Massimo Loviso che ha ringraziato gli organizzatori di promuovere la cultura della prevenzione come elemento fondamentale per ridurre i rischi, per diffondere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso tra la popolazione e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni di volontariato ed esperti del settore.

Dopo la presentazione dei lavori da parte del Capo Dipartimento Emergenza dell’ASL Salerno Fernando Chiumiento sono seguite le relazioni della dietologa Ludovica Alberti, dell’allergologo Vincenzo Patella, del broncopneumologo Benedetto Maria Polverino, del neurologo Maurizio Tenuta, del cardiologo Silvio Saponara e dello psicologo Walter Di Palma che hanno illustrato le principali cause di questi eventi emergenziali, sottolineando spesso il ruolo cruciale della mancanza di consapevolezza e di preparazione. Proprio per questo, infatti, grande enfasi è stata posta sulle strategie di prevenzione.

L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata all’apprendimento delle manovre di primo soccorso, competenze che ogni cittadino dovrebbe possedere per poter intervenire in modo efficace in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali. Attraverso dimostrazioni pratiche e simulazioni, i partecipanti hanno potuto familiarizzare con tecniche fondamentali come la rianimazione cardio-polmonare e l’uso del defibrillatore, grazie all’istruttore BLSD Antonio Mastrangelo e con le prove pratiche grazie agli istruttori Donato Di Nuto ed Angelo Lupo.

Ospiti d’eccezione l’on. Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio e componente la Commissione Sanità della Regione Campania e il Governatore Lions Club del Distretto 108Y Tommaso Di Napoli. L’importante incontro di ieri pomeriggio, infatti, è stato organizzato in collaborazione con il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, presente ieri con tutti i suoi vertici.

“L’entusiasmo e la partecipazione attiva durante tutto l’arco dell’incontro – ha riferito il Presidente del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, Enzo Santini – hanno dimostrato la forte consapevolezza dell’importanza di queste competenze e la volontà di acquisirle per essere in grado di aiutare se stessi e gli altri in momenti di difficoltà”. Anche per il segretario Giuseppe Pinto “il convegno si è rivelato un’occasione preziosa per fare il punto sulla situazione attuale, condividere buone pratiche e rafforzare la rete tra i diversi attori coinvolti nella gestione delle emergenze. L’auspicio – ha concluso Giuseppe Pinto – è che questo convegno rappresenti solo un primo passo verso una comunità più consapevole, preparata e resiliente di fronte alle emergenze“.