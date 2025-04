Grande festa ad Ottati per i 100 anni della signora Maria Doddato.

Per celebrare il traguardo di un secolo oltre al primo cittadino era presente Tommaso Pellegrino, capogruppo Italia Viva in Consiglio regionale della Campania.

“La sua vita è un esempio prezioso per chi ha avuto e ha tuttora il privilegio di conoscerla – ha commentato Pellegrino – Per me, questo giorno assume un significato ancora più profondo in considerazione dei valori di amicizia e di affetto che mi legano alla sua famiglia”.

La signora Maria è testimone vivente di un secolo di storia, di valori autentici, di forza, dignità e saggezza.

“Che questo centesimo compleanno sia colmo di serenità, circondata dall’amore dei suoi cari” l’augurio del Consigliere che ha omaggiato la dolce signora con una targa commemorativa.