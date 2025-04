Si preannuncia una stagione balneare ai massimi livelli di trasparenza delle acque marine che bagnano la Costa cilentana.

Secondo i dati di Arpa Campania, che ha prelevato campioni lungo 480 km di costa, il mare in Cilento raggiunge qualità eccellenti quasi dappertutto. I risultati migliori sono stati segnalati a Marina di Camerota, Scario, Centola, Ascea, Pisciotta, Casal velino, Agropoli, Montecorice, San Mauro Cilento, Sapri, Policastro Bussentino, Capitello, Vibonati, Capaccio Paestum.

Tuttavia, si evidenziano alcuni tratti della costa non balneabili, come la zona denominata Lido Spineta a Battipaglia, già oggetto di divieto in passato. Inoltre, il litorale ad Est del fiume Irno a Salerno è interdetto alla balneazione così come un tratto di spiaggia libera a Pontecagnano.

I prelievi di Arpa Campania proseguiranno per l’intera stagione balneare garantendo così la salute dei cittadini desiderosi di fare un tuffo a mare.