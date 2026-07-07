Controlli sulle spiagge a Castellabate. Sequestrati sedie, lettini ed ombrelloni lasciati abusivamente
Questa notte la Polizia Municipale di Castellabate, in collaborazione con il Locale Ufficio di Guardia Costiera, ha portato a termine un’importante operazione di controllo lungo tutto il litorale comunale.
L’intervento ha consentito di sequestrare circa 200 tra ombrelloni, sedie, lettini e altre attrezzature lasciate abusivamente sulle spiagge libere, liberando oltre 3.000 metri quadrati di arenile che venivano di fatto sottratti alla libera fruizione di cittadini e turisti.
I controlli congiunti proseguiranno per tutta la stagione estiva.