Polla: presentato il cartellone degli eventi natalizi. Appuntamenti dal 5 dicembre al 6 gennaio
Si è tenuta questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Polla la conferenza stampa di presentazione del cartellone natalizio con tutti gli eventi previsti da dicembre a gennaio.
Dal 5 dicembre al 6 gennaio, infatti, saranno numerose le iniziative volte a coinvolgere e a unire la comunità, a partire dai bambini, principali protagonisti di queste feste. Un pensiero è stato rivolto soprattutto a loro vista la drammatica perdita durante questo anno nella comunità di Polla di due bambini.
In apertura dei lavori da parte del sindaco Massimo Loviso un momento è stato rivolto anche a Gerardo Adesso e a Carmine Cupersito, entrambi morti in seguito a fatali incidenti, il primo durante il lavoro e il secondo mentre svolgeva delle attività nella sua proprietà privata. “Sono tutti eventi – ha sottolineato il primo cittadino – che lasciano il segno. Speriamo che attraverso queste piccole iniziative possiamo far sentire la vicinanza dell’Amministrazione alla comunità, sperando che possano portare un po’ di serenità”.
Dunque, il via è previsto il 5 dicembre in attesa della festa del Patrono San Nicola del 6 dicembre. Come spiegato dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto “si vuole festeggiare la tradizione di San Nicola che porta i doni ai bambini nelle scuole, un po’ volendo ritrovare le vecchie origini e ‘sostituendo’ Babbo Natale”. Saranno poi accese le luci dell’albero di Natale situato davanti all’ospedale “Luigi Curto”, simbolo di unione tra ospedale, associazioni del territorio e comunità per portare lo spirito natalizio anche a chi nel periodo delle festività si trova ricoverato.
Numerosi poi gli eventi culturali e musicali, ma anche sportivi. Proprio in merito a quest’ultima iniziativa, ovvero alla gara ciclistica del 7 gennaio, l’assessore alla Viabilità Vincenzo Giuliano ha annunciato che ci saranno alcune deviazioni del traffico che non creeranno particolari disagi ai cittadini e inoltre sarà aperta al traffico durante tutto il periodo natalizio la rotonda all’ingresso del paese.
Tra le iniziative enunciate da Corleto, una dedicata alla lettura teatralizzata prevista per il 13 dicembre, a 100 anni dalla nascita di Camilleri, e un’altra nel giorno successivo, organizzata dalla Pro loco con frati francescani, in cui si parla di uno dei primi affreschi restaurati nel Santuario di Sant’Antonio intitolato “La Discesa agli inferi di Gesù Cristo” (effige poco conosciuta nella storia dell’arte).
Durante la conferenza stampa il vicesindaco Giuseppe Curcio ha anche annunciato un gemellaggio tra Polla e due città della Croazia e della Macedonia: nel prossimo periodo una delegazione di 12 persone partirà da Polla alla volta della Croazia per incontrare le delegazioni che saranno a loro volta ospitate a Polla la prossima estate.
I lavori sono stati conclusi infine dall’assessore Rossella Isoldi che ha affermato che “ancora una volta grazie al lavoro di squadra è stato possibile realizzare un cartellone ricco di eventi”. L’amministratrice ha poi presentato alcuni degli eventi che si terranno tra cui gli appuntamenti con il “Circo gonfiabile delle meraviglie” che ci sarà il 22 dicembre e con i concerti musicali concentrati perlopiù tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. Il tutto si concluderà con la premiazione del Concorso Presepiale e una Tombolata nella giornata del 6 gennaio.