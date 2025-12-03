Giornata delle persone con Disabilità. Il Presidente della Campania:”Rendere questo tema una priorità vera”
Il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità istituita dalle Nazioni Unite nel 1981 con l’obiettivo di sensibilizzare e aumentare la comprensione dei problemi legati alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Quest’anno la Giornata è dedicata al tema “Fostering disability-inclusive societies for advancing social progress”, cioè promuovere società che includano le persone con disabilità per il progresso sociale.
Sulla disabilità è intervenuto in mattinata il neo Presidente della Regione Campania Roberto Fico.
“Nel corso della campagna elettorale abbiamo rivolto costante attenzione agli sforzi che come politica e istituzioni dobbiamo mettere in atto per rendere la nostra società più inclusiva – ha dichiarato -. In particolare essere al fianco delle persone con disabilità, garantirne i diritti, supportare le famiglie saranno punti centrali del nostro lavoro quotidiano in Regione Campania. Lo vogliamo ribadire anche oggi nella Giornata internazionale delle persone con disabilità“.
“Le famiglie si ritrovano troppo spesso sole, con servizi poco coordinati e percorsi complicati – prosegue il Presidente Fico -. E noi non ci fermeremo finché a tutte le persone non sarà garantita un’assistenza continua e organizzata. Ripartiremo dall’impegno serio di questi ultimi anni con la convinzione però di dover fare di più, con scelte amministrative precise e coraggiose, una programmazione stabile ed un confronto costante con famiglie, associazioni, cittadini. Da Presidente della Regione farò di tutto per rendere questo tema una priorità vera, visibile e concreta sempre accanto alle esigenze delle persone. Promuovere società inclusive significa favorire il progresso sociale, come da tema scelto quest’anno dall’Onu, ed è l’obiettivo che come comunità dobbiamo porci“.