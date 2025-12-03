Lutto cittadino domani a Polla per i funerali di Gerardo Adesso, morto durante il lavoro a Satriano di Lucania
Il sindaco di Polla Massimo Loviso ha proclamato il lutto cittadino domani durante i funerali di Gerardo Adesso, il 51enne che ha perso la vita mentre si trovava in un bosco a Satriano di Lucania per effettuare il taglio della legna.
L’Amministrazione ha interpretato i sentimenti dell’intera comunità profondamente addolorata e scossa per l’accaduto ed è anche un segno di cordoglio e vicinanza al dolore dei familiari.
Le esequie si terranno alle ore 10 nella chiesa del Cristo Re.
Si esporrà la bandiera a mezz’asta del Municipio per tutta la giornata fissata per i funerali e gli esercenti, le attività commerciali, le imprese, le associazioni e tutti i cittadini vengono invitati ad esprimere la loro vicinanza osservando comportamenti volti al raccoglimento e, dove possibile, a sospendere temporaneamente le attività durante il rito funebre.
