Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedì nella Zona Industriale di Polla. Ad essere presa di mira un’azienda del posto.

Con il favore del buio ignoti hanno messo a segno il colpo riuscendo a portar via un autocarro e quattro trattori.

Dopo la denuncia sporta ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono partite le indagini che, con estrema rapidità, hanno permesso di individuare in Puglia i quattro trattori tramite il GPS. Sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre proseguono le indagini per cercare di dare un nome e un volto alla banda che ha agito.