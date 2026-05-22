Da Franciacorta arriva un’altra grande prestazione del giovanissimo Domenico Mazza di Teggiano che ha chiuso sul podio al secondo posto e primo fra gli italiani.

Il clima non ha aiutato il pilota tanto che in un giorno ha deciso di non girare a causa della forte pioggia e del rischio di danneggiare il kart per la gara. Il giorno seguente, la pista era ancora bagnata nei primi turni del mattino, poi via via è andata asciugandosi. Domenica, col bel tempo, Domenico è stato il più veloce con ampio margine.

Il padre del pilota teggianese racconta l’intera cronistoria: “Si parte per Gara 1 e un piccolo inconveniente tecnico in griglia ci fa temere per una penalità: Domenico fa una bella partenza, prende margine, ma prova a spingere più del dovuto nel cercare di recuperare secondi per una eventuale penalità e perde una posizione. Si ritrova dunque a lottare nel gruppo e nel tentativo di riprendersi la prima posizione all’ultima curva si ritrova terzo – poi ancora ha aggiunto -. Si parte per gara 2 Domenico inizia bene ancora una volta passa in seconda posizione e poi si riprende la testa e la mantiene fino al penultimo giro, quando forse, toccato leggermente dietro, arriva lungo e chiude al secondo posto”.

“In gara 3 ancora una buona partenza nonostante fosse esterno, terzo dopo la prima curva, dopo un po’ si porta in seconda posizione, e poi, provando più volte ad attaccare il suo avversario per la testa della gara, Domy è molto più veloce di lui”.

Le gare affrontate finora spingono Antonio Mazza, il genitore, a sottolineare dei comportamenti da migliorare: “Il miglior tempo alla fine sarà di quasi 4 decimi a favore di Domenico, ma, memore di quanto accaduto a Jesolo e per la paura che possa succedere di nuovo, compromettendo in maniera seria il campionato, lo ha portato ad agire con molta prudenza (forse troppa) rischiando di far accadere l’opposto, ovvero perdere anche la seconda posizione. Bisogna ancora migliorare in queste fasi di gara”.

Domenico chiude felice per l’ennesima prestazione positiva e per essere ritornato sul podio.

“Un grazie come sempre a chi sta permettendo tutto questo, tra cui Cardinale Group“.