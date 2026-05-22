Straniero accoltellato a Montesano. Fermato un giovane e trasferito in carcere
C’è un fermo di Polizia Giudiziaria a carico di un 23enne residente nella frazione Scalo di Montesano e originario di Buonabitacolo, accusato dagli inquirenti di avere accoltellato ieri sera un 19enne straniero in Piazza Larocca.
Le rapide indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno portato all’emissione del fermo da parte della Procura della Repubblica di Lagonegro e al successivo trasferimento del giovane nel Carcere di Fuorni a Salerno. Su di lui pende un’accusa di tentato omicidio, ma le indagini dei militari coordinati dalla Procura procedono per fare luce sull’episodio di violenza.
Il giovane ferito è ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata, a causa della gravità delle ferite riportate.
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