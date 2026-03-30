La Giunta comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha approvato con delibera la convenzione per l’utilizzo di aree idonee di proprietà comunale per la realizzazione e l’esercizio di un’elisuperficie per il servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) da parte dell’ASL Salerno.

L’Azienda Sanitaria ha l’esigenza di potenziare il servizio di emergenza-urgenza territoriale integrando una rete di elisuperfici per il servizio HEMS diurno e notturno, nell’ambito della propria area di competenza e il Comune di Polla ha manifestato la disponibilità ad ospitare sul proprio territorio una infrastruttura di elisuperficie finalizzata al servizio su un’area in località Sant’Antuono.

L’area da concedere in diritto di superficie trentennale sarà destinata esclusivamente alla costruzione, al mantenimento e all’esercizio di un’elisuperficie ad uso sanitario di cui l’ASL si assume l’onere di progettazione, realizzazione e collaudo, omologazione e inserimento nel circuito nazionale delle elisuperfici.

La concessione avviene a titolo gratuito in considerazione dell’elevato interesse pubblico e sociale dell’opera.