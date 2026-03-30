A San Rufo iniziano i corsi gratuiti di formazione digitale del progetto “Digita Facile Campania”, un’iniziativa selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, rivolta a giovani, adulti e anziani a partire dai 14 anni.

Domani, martedì 31 marzo, il primo appuntamento alle 15.00 nell’Aula Consiliare del Comune con il modulo “Accesso ai servizi essenziali”.

I corsi rientrano nel progetto “Dritti al Punto”, coordinato da IFEL Campania, e sono parte della misura M1C1 1.7.2 – Rete dei servizi di facilitazione digitale, con l’obiettivo di ridurre il digital divide e favorire un uso consapevole e autonomo delle tecnologie digitali.

Offrono percorsi formativi gratuiti della durata di 3 ore, contenuti in linea con il Quadro europeo DigComp 2.2. Affrontano tematiche come lavoro e sviluppo produttivo, accesso ai servizi essenziali (sanità digitale, servizi online), sicurezza, uso consapevole del Web, truffe online e fake news.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 1.500 cittadini delle aree interne della Campania, con 288 corsi complessivi, e si concluderà il 31 maggio. Un’opportunità concreta per acquisire competenze digitali utili nella vita quotidiana.

I corsi sono stati fortemente voluti dall’assessore alle Politiche sociali Maria Antonietta Aquino. “Questi corsi permottono di utilizzare in modo pratico degli strumenti, come ad esempio la app SINFONIA della Regione Campania, e rappresentano un modo per essere vicini ai cittadini e renderli attivi sul territorio” dichiara.