Compleanno ultracentenario a Padula dove il signor Gaetano Giordano, conosciuto da tutti come “zio Tanino” compie 105 anni.

“Ho compiuto cinque anni” afferma sorridendo e regalando a tutti un momento di leggerezza e umanità. Un compleanno speciale, condiviso con i familiari, gli amici e con la sindaca Michela Cimino.

Nato il 30 marzo 1921 a Tramonti, Giordano ha attraversato oltre un secolo di storia tra lavoro, sacrifici ed esperienze all’estero, per poi tornare in Italia e costruire una vita solida e ricca di valori, sempre dedito alla famiglia e alla comunità. Vive circondato dall’amore dei suoi cari, manifestando una sorprendente lucidità e autonomia.

Durante i festeggiamenti ha letto la targa consegnata dall’Amministrazione comunale, ricevendo tanti applausi.