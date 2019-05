Polla: il Consiglio approva il rendiconto di gestione. Voto contrario dell’opposizione

Si è tenuto ieri sera il Consiglio comunale di Polla. La seduta è cominciata con la nomina di Federica Mignoli come assessore e con il conferimento della delega alla Scuola al Presidente del Consiglio Giovanni Corleto.

“La scelta è stata fatta sicuramente per l’impegno svolto dalla consigliera e non per giustificare la quota rosa imposta dalla legge – dichiara il capogruppo di minoranza Fortunato D’Arista – La legge a noi non impone niente e non occorrono due donne nella Giunta. Mi infastidisce che argomenti così importanti vengano portati in Consiglio come comunicazioni del sindaco. Siamo dei semplici uditori. Queste cose bisogna ufficializzarle prima in Consiglio. Il consigliere Corleto deve fare il Presidente del Consiglio e non può avere cinque deleghe perché così si perde l’imparzialità”.

E’ stato approvato a maggioranza il rendiconto di gestione 2018. Come spiegato dal vicesindaco Massimo Loviso “l’Ente ha rispettato il pareggio di Bilancio per l’anno 2018 e non risulta strutturalmente deficitario. Non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria e non sono stati riconosciuti debiti fuori Bilancio. Per quanto riguarda la partecipazione agli Enti sovracomunali, il Comune di Polla ha solo una partecipazione nel Consorzio Centro Sportivo Meridionale. Il conto si chiude con un risultato pari a circa 6 milioni e 800mila euro”.

Anche il sindaco Rocco Giuliano ha sottolineato la situazione rosea del Comune e ha reso nota la presenza di fondi del 2018 per i lavori pubblici che non potevano essere investiti ma grazie all’approvazione del conto consuntivo ora possono essere utilizzati.

– Annamaria Lotierzo –