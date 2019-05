Perseguita la ex fidanzata ed entra in casa sua con la forza. Arrestato 30enne a Potenza

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza ha arrestato, in flagranza di reato, un 30enne di Avellino per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.

Il tempestivo intervento della Volante si è reso necessario dopo la richiesta di aiuto giunta al 113 da parte della coinquilina della ragazza che segnalava appunto l’irruzione di un uomo nella loro abitazione in una via del centro storico di Potenza.

Il 30enne infatti, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente, con una forte spinta era riuscito a irrompere nell’abitazione, sbalzando la vittima che all’arrivo degli agenti era visibilmente agitata.

La flagranza di reato, supportata da una precedente attività di indagine che aveva permesso alla Polizia di accertare sia gli atti persecutori che gli atti di estorsione che la vittima aveva denunciato presso gli uffici della Questura potentina, ha consentito di poter procedere all’arresto dell’uomo che è stato condotto nel carcere di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –