Polla: il 29 luglio il Dj Bionic ospite del Family per stabilire un nuovo Guinness World Record

Un evento speciale quello in programma mercoledì 29 luglio al Family di Polla. Il dj bionico Michele Specchiale tenterà per l’occasione di stabilire un nuovo Guinness World Record nel corso dell’iniziativa che prenderà il via dalle ore 19.30.

Il dj tenterà di allacciarsi le scarpe usando una sola mano, essendo lui un uomo bionico a cui manca un braccio.

L’evento si svolgerà in totale sicurezza all’aperto e sarà possibile consumare una gustosa apericena.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0975/390152 – 340/4517421.

Il Family si trova in località Sant’Antuono a Polla.

– Chiara Di Miele –