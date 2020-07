Si capovolge con l’auto e finisce fuori strada a Pisciotta. Paura per un giovane

Incidente stradale nella notte a Pisciotta, nella frazione di Caprioli.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un 25enne a bordo di una Mini Cooper ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, capovolgendosi e finendo fuori strada.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che conduce a Palinuro, in un tratto privo di guardrail.

Il ragazzo alla guida, di Casoria, è stato soccorso dai sanitari della “Misericordia” di Palinuro e della Croce Gialla di Camerota, per lui fortunatamente solo lievi ferite ed escoriazioni.

– Paola Federico –